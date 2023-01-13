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«Самый большой провал в истории футбола». Журналист критикует Неймара после поражения от «Ренна»

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Журналист Даниэль Риоло раскритиковал Неймара за то, что бразилец не смог показать хорошую форму после возвращения с чемпионата мира.

Вчера в матче с «Ренном» Неймар был в основном составе «ПСЖ», но не смог помочь товарищам избежать поражения с минимальным счетом (1:0).

«Неймар посмеялся над болельщиками «ПСЖ», хорошо проведя половину сезона, ему просто нужно было подготовиться к чемпионату мира. С точки зрения трансфера и зарплаты — это самый большой провал в истории футбола», — сказал Риоло в эфире After Foot RMC.

Неймар забил 15 голов и отдал 12 передач до международного перерыва, но после возобновления клубных турниров ему удалось сделать пока только одну результативную передачу.

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