«Когда мы проигрываем, в прессе пишут: «Марко опять гулял». Верратти отказывается от репутации любителя вечеринок

В интервью для France Football Марко Верратти ответил на критику в свой адрес за любовь к ночной жизни.

«Такая репутация меня беспокоит, потому что чаще всего в прессе пишут неправду. Если ты журналист, то делай свою работу честно. Если все так и было, то я возьму на себя ответственность – я делал это много раз. Но в прессе обо мне пишут так, как будто я гуляю каждую ночь. И это нехорошо».

«Близкие знают, что я делаю и каков я есть. Иногда я могу выйти, иногда я знаю, что должен отдохнуть. Мне нравится ужинать с моими одноклубниками, друзьями – все это делают, но как только это решаю сделать я, то сразу появляются проблемы. Каждый раз, когда мы проигрываем, в прессе пишут: «Марко опять гулял».

«Один раз написали, что я ходил в определенный клуб, который вообще закрыт. Или что я провел вечер в компании Рианны, хотя я с ней даже не знаком. Я просто призываю честно выполнять свою работу».

Марко Верратти действительно считается любителем вечеринок, чаще всего его критикует итальянская пресса. Газета L'Equipe также критиковала полузащитника, написав, что он ушел в загул за два дня до Ремонтады против «Барселоны» в 2017 году, а потом изданию пришлось извиняться.