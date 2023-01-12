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«Когда он на поле, все сильно меняется»: Гальтье назвал имя «лучшего игрока в мире»

Кристоф Гальтье Кристоф Гальтье
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Лионель Месси Лионель Месси
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Месси вернулся в расположение «ПСЖ» и в первом же матче после отпуска помог своей команде одержать победу. В игре против «Анжера» Лео забил гол, столичная команда победила со счетом 2:0.

После матча Кристоф Гальтье похвалил игру аргентинца и рассказал, что Месси очень важен для парижан:

«Мы снова можем наблюдать за, безусловно, лучшим игроком в мире на данный момент. Он очень хотел сыграть сегодня. Месси восстановился после празднования победы на ЧМ и отлично тренировался. Когда он на поле, все сильно меняется. Он стал более спокойным, когда выиграл трофей, которого ему так не хватало. Лео также очень хотел скорее присоединиться к своим одноклубникам, сегодня он провел отличный матч». 

Месси стал лучшим игроком «ПСЖ» в матче против «Анжера». Примечательно, что Килиан Мбаппе тем вечером на поле не появился. Француз получил небольшой отпуск и лишь совсем недавно вернулся в расположение клуба.

Согласны с Кристофом? Как думаете, Мбаппе не обидят слова тренера?

1 комментарий

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olimbek
Спортс психанул ))))))
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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