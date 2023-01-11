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«Там много денег». Катарский автогонщик предсказывает, что Месси последует за Роналду в Саудовскую Аравию

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Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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Лионель Месси Лионель Месси
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Катарский автогонщик и четырехкратный победитель ралли-марафона «Дакар» Нассер Аль-Аттия заявил, что Лионель Месси последует в Саудовскую Аравию вслед за Криштиану Роналду.

«Месси будет сложно вернуться в «Барселону» после «ПСЖ». У французов очень богатый клуб с четким планом. Я думаю, что через несколько месяцев Месси подпишет контракт с клубом из Саудовской Аравии, даже могу сказать с каким – с «Аль-Хилялем», - цитирует гонщика  Mundo Deportivo.

«Месси не вернется в «Барсу», а поедет в Саудовскую Аравию, как Роналду. Там много денег, а игроки хотят крупные контракты».

Аль-Аттия добавил, что Саудовская Аравия хочет провести чемпионат мира по футболу 2030 года. Следовательно, им нужно сделать свою национальную лигу привлекательной. Такие игроки, как Криштиану Роналду и Лионель Месси, безусловно, помогут в этом отношении.

«Саудовская Аравия хочет провести чемпионат мира по футболу. Вы уже видели невероятный чемпионат мира по футболу в Катаре, а теперь все борются за то, чтобы Аравия выиграла заявку на проведение чемпионата мира 2030 года. Я думаю, что им нужны громкие имена в своей лиге, чтобы сюда приезжало больше людей, и футбол улучшался с прицелом на чемпионат мира».

А вы хотели бы увидеть противостояние КриРо и Лео в Саудовской Аравии?

4 комментария

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Диего жив!
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Один вопрос: куда им столько денег??? «В гробу карманов нет» (с)
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ПРЕСЛОВУТЫЙ 2003
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Ответ Hella black
Поживём,увидим. По крайней мере он поедет туда(если поедет) в статусе Чемпиона Мира,лучшего футболиста современности и просто Короля футбола Не изгоем,как некоторые,не лавочником и не интриганом,уж точно.
Мастерски приплел
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Hella black
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Поживём,увидим. По крайней мере он поедет туда(если поедет) в статусе Чемпиона Мира,лучшего футболиста современности и просто Короля футбола
Не изгоем,как некоторые,не лавочником и не интриганом,уж точно.
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уличный иуда
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Это арабы такое аль-классико местное хотят сделать?
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