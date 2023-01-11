«Там много денег». Катарский автогонщик предсказывает, что Месси последует за Роналду в Саудовскую Аравию

Катарский автогонщик и четырехкратный победитель ралли-марафона «Дакар» Нассер Аль-Аттия заявил, что Лионель Месси последует в Саудовскую Аравию вслед за Криштиану Роналду.

«Месси будет сложно вернуться в «Барселону» после «ПСЖ». У французов очень богатый клуб с четким планом. Я думаю, что через несколько месяцев Месси подпишет контракт с клубом из Саудовской Аравии, даже могу сказать с каким – с «Аль-Хилялем», - цитирует гонщика Mundo Deportivo.

«Месси не вернется в «Барсу», а поедет в Саудовскую Аравию, как Роналду. Там много денег, а игроки хотят крупные контракты».

Аль-Аттия добавил, что Саудовская Аравия хочет провести чемпионат мира по футболу 2030 года. Следовательно, им нужно сделать свою национальную лигу привлекательной. Такие игроки, как Криштиану Роналду и Лионель Месси, безусловно, помогут в этом отношении.

«Саудовская Аравия хочет провести чемпионат мира по футболу. Вы уже видели невероятный чемпионат мира по футболу в Катаре, а теперь все борются за то, чтобы Аравия выиграла заявку на проведение чемпионата мира 2030 года. Я думаю, что им нужны громкие имена в своей лиге, чтобы сюда приезжало больше людей, и футбол улучшался с прицелом на чемпионат мира».

А вы хотели бы увидеть противостояние КриРо и Лео в Саудовской Аравии?