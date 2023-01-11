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Месси и Неймар возвращаются: сегодня увидим приятелей в матче «ПСЖ» - «Анжер»

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Ожидается, что Лионель Месси и Неймар вернутся в состав «ПСЖ» в сегодняшнем матче против «Анжера».

Кристоф Гальтье подтвердил, что оба футболиста приступили к тренировкам, как и Марко Верратти с Ренату Саншешем. Сообщается, что молодой нападающий Уго Экитик тоже будет в составе.

«Неймар, Лионель Месси и Марко Верратти тренируются с командой, как и Ренату Саншеш. Килиан Мбаппе и Ашраф Хакими не сыграют. Они должны вернуться в середине недели», - говорил главный тренер «ПСЖ» во время пресс-конференции.

1 комментарий

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Игорь Климов
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Месси и Неймар возвращаются в состав ПСЖ - это отличная новость!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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