Месси и Неймар возвращаются: сегодня увидим приятелей в матче «ПСЖ» - «Анжер»

Ожидается, что Лионель Месси и Неймар вернутся в состав «ПСЖ» в сегодняшнем матче против «Анжера».

Кристоф Гальтье подтвердил, что оба футболиста приступили к тренировкам, как и Марко Верратти с Ренату Саншешем. Сообщается, что молодой нападающий Уго Экитик тоже будет в составе.

«Неймар, Лионель Месси и Марко Верратти тренируются с командой, как и Ренату Саншеш. Килиан Мбаппе и Ашраф Хакими не сыграют. Они должны вернуться в середине недели», - говорил главный тренер «ПСЖ» во время пресс-конференции.