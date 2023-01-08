«Он высказался от сердца»: Гальтье прокомментировал вирусный твит Мбаппе в поддержку Зидана

В спортивной среде Франции бушует скандал. Глава Федерации футбола в интервью нелицеприятно высказался о Зинедине Зидане. Килиан Мбаппе вступился за легенду. Нападающего «ПСЖ» поддержали многие именитые французы, включая министра спорта Пятой республики и известного актера Омара Си.

Главный тренер «ПСЖ» постарался быть максимально деликатным. На пресс-конференции перед матчем столичной команды против «Анжера» Гальтье прокомментировал твит Мбаппе в защиту Зизу:

«Я видел реакцию Килиана. Он уже взрослый мальчик. Я не обсуждал с ним эту историю, ведь она не связана с «ПСЖ». Килиан высказался от всего сердца. Эти слова принадлежат ему. Он мог ничего не говорить, не защищать Зидана. Но меня не удивило, что он не стал молчать. Я знаю, что он очень уважает Зинедина Зидана».

Само высказывание Ле Грэ Гальтье предпочел вообще не комментировать: «Зидан заслуживает уважения, и я убежден, что его уважают все. Он был выдающимся игроком сборной и всей Франции, и он отличный тренер, выигравший три Лиги чемпионов. Очевидно, сказанные слова вызвали острую реакцию. Не хочу комментировать сказанное. Зидан пользуется уважением у всех. А у меня нет привычки бить лежачего, поэтому я больше не буду говорить об этой ситуации».

Очевидно, карьера Ле Гре на посту главы Французской Федерации футбола подходит к концу. Даже президент республики Эммануэль Макрон был разочарован словами чиновника о легенде футбола.

А Мбаппе становится лидером не только на поле, но и за его пределами.