Лео Месси может побить три европейских рекорда Криштиану Роналду в ближайшее время

После широко обсуждаемого перехода Криштиану Роналду в «Аль-Наср» у Лионеля Месси появилась возможность побить три рекорда португальца в Европе.

Лео и Криштиану находились на вершине европейского футбола почти два десятилетия, мотивируя друг друга своим противостоянием. Но, с недавнего времени, Роналду больше не играет в Европе, а Месси продолжает выступать за «ПСЖ».

Давайте посмотрим, какие рекорды португальца Лео может побить в ближайшем будущем:

Рекорд по голам в Европе

Криштиану обошел Месси и стал футболистом с наибольшим количеством голов в топ-5 лигах Европы. Португалец забил 696 голов за «Манчестер Юнайтед» в Премьер-лиге, за «Реал Мадрид» в Ла Лиге и за «Ювентус» в Серии А.

Однако, победитель чемпионата мира отстает всего на один гол и может обогнать португальскую звезду, если дважды попадет в сетку ворот в Лиге 1.

Если Месси оформит дубль в следующем матче домашнего чемпионата, то побьёт рекорд Роналду за 832 игры, тогда как Криштиану потребовалось 919 матчей, чтобы его установить.

Рекорд по голевым передачам в Лиге чемпионов

Приято считать, что Роналду более эгоистичный игрок, чем Месси, но статистика в Лиге чемпионов показывает, что это не так. На счету португальца 41 результативная передача в главном турнире Европы, а у звезды «ПСЖ» - 40.

Теперь, когда Роналду играет в Саудовской Аравии, у Месси есть шанс обогнать его в ближайшее время. В 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с «Баварией». Аргентинцу нужно всего две голевые передачи для абсолютного рекорда.

Рекорд по голам в Лиге чемпионов

Лионелю Месси будет непросто побить достижение Криштиану Роналду по количеству голов в Лиге чемпионов до конца текущего сезона. 35-летнему аргентинцу нужно забить еще 12 голов, чтобы обойти португальца: сейчас у Лео 129 голов против 140 у Криштиану.

Ожидается, что Месси подпишет новый контракт с «ПСЖ» или, возможно, даже вернется в «Барселону», поэтому сможет забивать в Лиге чемпионов и в будущем сезоне.