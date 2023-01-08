Лео Месси может побить три европейских рекорда Криштиану Роналду в ближайшее время
После широко обсуждаемого перехода Криштиану Роналду в «Аль-Наср» у Лионеля Месси появилась возможность побить три рекорда португальца в Европе.
Лео и Криштиану находились на вершине европейского футбола почти два десятилетия, мотивируя друг друга своим противостоянием. Но, с недавнего времени, Роналду больше не играет в Европе, а Месси продолжает выступать за «ПСЖ».
Давайте посмотрим, какие рекорды португальца Лео может побить в ближайшем будущем:
Рекорд по голам в Европе
Криштиану обошел Месси и стал футболистом с наибольшим количеством голов в топ-5 лигах Европы. Португалец забил 696 голов за «Манчестер Юнайтед» в Премьер-лиге, за «Реал Мадрид» в Ла Лиге и за «Ювентус» в Серии А.
Однако, победитель чемпионата мира отстает всего на один гол и может обогнать португальскую звезду, если дважды попадет в сетку ворот в Лиге 1.
Если Месси оформит дубль в следующем матче домашнего чемпионата, то побьёт рекорд Роналду за 832 игры, тогда как Криштиану потребовалось 919 матчей, чтобы его установить.
Рекорд по голевым передачам в Лиге чемпионов
Приято считать, что Роналду более эгоистичный игрок, чем Месси, но статистика в Лиге чемпионов показывает, что это не так. На счету португальца 41 результативная передача в главном турнире Европы, а у звезды «ПСЖ» - 40.
Теперь, когда Роналду играет в Саудовской Аравии, у Месси есть шанс обогнать его в ближайшее время. В 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с «Баварией». Аргентинцу нужно всего две голевые передачи для абсолютного рекорда.
Рекорд по голам в Лиге чемпионов
Лионелю Месси будет непросто побить достижение Криштиану Роналду по количеству голов в Лиге чемпионов до конца текущего сезона. 35-летнему аргентинцу нужно забить еще 12 голов, чтобы обойти португальца: сейчас у Лео 129 голов против 140 у Криштиану.
Ожидается, что Месси подпишет новый контракт с «ПСЖ» или, возможно, даже вернется в «Барселону», поэтому сможет забивать в Лиге чемпионов и в будущем сезоне.
АВТОР БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН !
Рекорды , но не Кринжа !!!
В европейском футболе рекорды принадлежат парню из Аргентины :
1)Рекорд по Золотым мячам
2)Рекорд по Золотым бутсам
3)Рекорд по количеству голов за сезон
4)Рекорд по количеству ассистов за сезон
5)Рекорд по количеству голов за календарный год
6)Рекорд по количеству ассистов за календарный год
7)Рекорд по количеству голов в чемпионате за сезон
8)Рекорд по количеству ассистов в чемпионате за сезон
9)Рекорд по количеству голов в одной из топ-лиг
10)Рекорд по количеству ассистов в одной из топ-лиг
11)Рекорд по количеству ассистов в пяти топ-лигах
12)Рекорд по количеству голов за один европейский клуб
13)Рекорд по количеству ассистов за один европейский клуб
14)Рекорд по числу ассистов за все европейские клубы
15)Рекорд по голам в Эль Класико
16)Рекорд по ассистам в Эль Класико
У Кринжа рекорды всё ещё есть:
1)Рекорд по голам в ЛЧ (до ближайшего преследователя 11)
2)Рекорд по ассистам в ЛЧ (до ближайшего преследователя 2)
3)Рекорд по голам в пяти топ-лигах (до ближайшего преследователя 8)
4)Рекорд по голам в европейских чемпионатах (до ближайшего преследователя 11)
5)Рекорд по голам за европейские клубы (до ближайшего преследователя 6)
Ближайший преследователь все тот же парень из Аргентины !
И как скоро потеряет Кринж эти рекорды ?! Думаю 4 из 5 в этом году !!
Погорельцева, тебе приятно читать это, или это так принято?