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Лео Месси может побить три европейских рекорда Криштиану Роналду в ближайшее время

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После широко обсуждаемого перехода Криштиану Роналду в «Аль-Наср» у Лионеля Месси появилась возможность побить три рекорда португальца в Европе.

Лео и Криштиану находились на вершине европейского футбола почти два десятилетия, мотивируя друг друга своим противостоянием. Но, с недавнего времени, Роналду больше не играет в Европе, а Месси продолжает выступать за «ПСЖ».

Давайте посмотрим, какие рекорды португальца Лео может побить в ближайшем будущем:

Рекорд по голам в Европе

Криштиану обошел Месси и стал футболистом с наибольшим количеством голов в топ-5 лигах Европы. Португалец забил 696 голов за «Манчестер Юнайтед» в Премьер-лиге, за «Реал Мадрид» в Ла Лиге и за «Ювентус» в Серии А.

Однако, победитель чемпионата мира отстает всего на один гол и может обогнать португальскую звезду, если дважды попадет в сетку ворот в Лиге 1.

Если Месси оформит дубль в следующем матче домашнего чемпионата, то побьёт рекорд Роналду за 832 игры, тогда как Криштиану потребовалось 919 матчей, чтобы его установить.

Рекорд по голевым передачам в Лиге чемпионов

Приято считать, что Роналду более эгоистичный игрок, чем Месси, но статистика в Лиге чемпионов показывает, что это не так. На счету португальца 41 результативная передача в главном турнире Европы, а у звезды «ПСЖ» - 40.

Теперь, когда Роналду играет в Саудовской Аравии, у Месси есть шанс обогнать его в ближайшее время. В 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с «Баварией». Аргентинцу нужно всего две голевые передачи для абсолютного рекорда.

Рекорд по голам в Лиге чемпионов

Лионелю Месси будет непросто побить достижение Криштиану Роналду по количеству голов в Лиге чемпионов до конца текущего сезона. 35-летнему аргентинцу нужно забить еще 12 голов, чтобы обойти португальца: сейчас у Лео 129 голов против 140 у Криштиану.

Ожидается, что Месси подпишет новый контракт с «ПСЖ» или, возможно, даже вернется в «Барселону», поэтому сможет забивать в Лиге чемпионов и в будущем сезоне.

14 комментариев

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vintus don
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Пока один как цыган снимает этаж в шейхостане и молится , чтобы стадион опять не затопило , то величайший Месси готовится отобрать последние рекорды у этого цыгана .
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Игорь Климов
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Ответ на войне как на войне
Погорельцева, когда ты успокоишься уже?
Фатима, ты опять чем-то недовольна?
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Игорь Климов
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Лео Месси в ближайшее время перепишет подавляющее число рекордов в Лиге Чемпионов.
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Игорь Климов
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Ответ Bolatbek Sarmanov
Спортсмен ру на стороне Месси, надо изменить спортс ру на мессиру
Лео Месси является величайшим футболистом современности.
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Игорь Климов
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Ответ Семен Войнов
ПОВТОРЮСЬ ДЛЯ ЭТОЙ ТЕМЫ !! АВТОР БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН ! Рекорды , но не Кринжа !!! В европейском футболе рекорды принадлежат парню из Аргентины : 1)Рекорд по Золотым мячам 2)Рекорд по Золотым бутсам 3)Рекорд по количеству голов за сезон 4)Рекорд по количеству ассистов за сезон 5)Рекорд по количеству голов за календарный год 6)Рекорд по количеству ассистов за календарный год 7)Рекорд по количеству голов в чемпионате за сезон 8)Рекорд по количеству ассистов в чемпионате за сезон 9)Рекорд по количеству голов в одной из топ-лиг 10)Рекорд по количеству ассистов в одной из топ-лиг 11)Рекорд по количеству ассистов в пяти топ-лигах 12)Рекорд по количеству голов за один европейский клуб 13)Рекорд по количеству ассистов за один европейский клуб 14)Рекорд по числу ассистов за все европейские клубы 15)Рекорд по голам в Эль Класико 16)Рекорд по ассистам в Эль Класико У Кринжа рекорды всё ещё есть: 1)Рекорд по голам в ЛЧ (до ближайшего преследователя 11) 2)Рекорд по ассистам в ЛЧ (до ближайшего преследователя 2) 3)Рекорд по голам в пяти топ-лигах (до ближайшего преследователя 8) 4)Рекорд по голам в европейских чемпионатах (до ближайшего преследователя 11) 5)Рекорд по голам за европейские клубы (до ближайшего преследователя 6) Ближайший преследователь все тот же парень из Аргентины ! И как скоро потеряет Кринж эти рекорды ?! Думаю 4 из 5 в этом году !!
Factos!
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Семен Войнов
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ПОВТОРЮСЬ ДЛЯ ЭТОЙ ТЕМЫ !!

АВТОР БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН !

Рекорды , но не Кринжа !!!
В европейском футболе рекорды принадлежат парню из Аргентины :
1)Рекорд по Золотым мячам
2)Рекорд по Золотым бутсам
3)Рекорд по количеству голов за сезон
4)Рекорд по количеству ассистов за сезон
5)Рекорд по количеству голов за календарный год
6)Рекорд по количеству ассистов за календарный год
7)Рекорд по количеству голов в чемпионате за сезон
8)Рекорд по количеству ассистов в чемпионате за сезон
9)Рекорд по количеству голов в одной из топ-лиг
10)Рекорд по количеству ассистов в одной из топ-лиг
11)Рекорд по количеству ассистов в пяти топ-лигах
12)Рекорд по количеству голов за один европейский клуб
13)Рекорд по количеству ассистов за один европейский клуб
14)Рекорд по числу ассистов за все европейские клубы
15)Рекорд по голам в Эль Класико
16)Рекорд по ассистам в Эль Класико

У Кринжа рекорды всё ещё есть:
1)Рекорд по голам в ЛЧ (до ближайшего преследователя 11)
2)Рекорд по ассистам в ЛЧ (до ближайшего преследователя 2)
3)Рекорд по голам в пяти топ-лигах (до ближайшего преследователя 8)
4)Рекорд по голам в европейских чемпионатах (до ближайшего преследователя 11)
5)Рекорд по голам за европейские клубы (до ближайшего преследователя 6)

Ближайший преследователь все тот же парень из Аргентины !
И как скоро потеряет Кринж эти рекорды ?! Думаю 4 из 5 в этом году !!
+14
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Карл-Хайнц Кёрбель
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Ответ Bolatbek Sarmanov
Спортсмен ру на стороне Месси, надо изменить спортс ру на мессиру
Факт
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Bolatbek Sarmanov
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Спортсмен ру на стороне Месси, надо изменить спортс ру на мессиру
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Александра Александрова
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Ответ Айлин 1990
Вроде не 12 а 11 голов.
12 голов чтобы побить
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Александра Александрова
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Да все побьет и еще возможно установит несколько ) Месси все таки на голову сильнее всех остальных в 21 веке , а скорее всего и в истории , в истории еще не было футболиста , который был бы лучшим бомбардиром и плеймейкером одновременно !
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Социо Пат
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Ответ на войне как на войне
Погорельцева, когда ты успокоишься уже?
А ты когда успокоишься?))подгорельцева
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Айлин 1990
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Вроде не 12 а 11 голов.
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уличный иуда
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"Приято считать, что Роналду более эгоистичный игрок, чем Месси"
Погорельцева, тебе приятно читать это, или это так принято?
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на войне как на войне
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Погорельцева, когда ты успокоишься уже?
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-6
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