«Чувствую себя как дома». Маркиньос подтвердил свое желание продлить контракт с «ПСЖ»

Маркиньос уже почти десять лет выступает за «ПСЖ». Кажется, бразилец хочет и дальше помогать столичной команде побеждать.

В беседе с изданием Canal Supporters он подтвердил свое желание продлить контракт с «ПСЖ»:

«Надеюсь. Как я уже говорил, все идет очень хорошо и я счастлив. Я получаю большую поддержку от парижских болельщиков, это так приятно. Чувствую себя как дома. Надеюсь, что продолжу свою карьеру именно здесь».

Действующий контракт защитника истекает летом 2024 года. По данным издания Le Parisien, Маркиньос продлит соглашение с «ПСЖ» до 2026 или 2027 года.

Бразилец играет в обороне «ПСЖ» с июля 2013 года, он до сих пор является игроком стартового состава. Но в отдельных матчах Маркиньос своим выступлением разочаровывает парижских фанатов.

Как считаете, стоит ли «ПСЖ» продлевать защитника?