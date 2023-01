Удивительная любовь аргентинцев: каждый 70-й ребенок, родившийся в декабре, назван в честь Лионеля Месси

Любовь к футболу у аргентинцев после победы их сборной на чемпионате мира продолжает проявляться всеми возможными способами.

Лионель Месси прервал 36-летнее ожидание и помог национальной команде взять заветный трофей, с тех пор в больницах страны обнаружен интересный факт, наглядно демонстрирующий, как сильна любовь аргентинских болельщиков.

В провинции Санта-Фе, откуда родом Лионель Месси, каждый 70-й ребенок, родившийся в декабре 2022 года, был зарегистрирован под именем Лионель или Лионела.

До сентября такими именами назвали шестерых детей, в октябре и ноябре их число увеличилось до 32, а в декабре случился бум.

Интересно, что раньше в Аргентине было больше распространено имя «Леонель» (Leonel), считается, что мама легендарного футболиста Селия Куччиттини была поклонницей американского певца Лайонела Ричи (Lionel Ritchie), во время беременности часто слушала его хит Say You, Say Me и именно поэтому назвала своего сына «Лионель».