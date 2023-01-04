Молодежь или проверенные игроки? Выбираем идеальный состав «ПСЖ» на матч против «Шатору»

«ПСЖ» встретится с «Шатору» в рамках 1/32 финала Кубка Франции.

Матч, вероятно, пропустит звездное трио парижан. Без Месси, Неймара и Мбаппе молодежь клуба может получить шанс попробовать свои силы. Но захочет ли Гальтье рисковать? Ведь в игре против «Ланса» его команда уступила со счетом 1:3.

Кажется, у тренера есть два возможных состава на кубковую встречу.

Вариант 1. Безопасность

Даже без звезд парижской атаки Гальтье может собрать топовый состав. Но не стоит забывать про риск травм. Впереди у «ПСЖ» сложные матчи, к которым должны быть максимально готовы все игроки.

Вариант 2. Дорогу молодым

«Шатору» на первый взгляд не кажется особо опасным соперником, так что молодежь вполне способна справиться с этим вызовом. Но что если игрокам не хватит опыта? В Испании, например, «Барселона» едва не проиграла клубу из третьего дивизиона чемпионата страны. Гальтье вряд ли захочет, чтобы его команда вылетела из Кубка на столь ранней стадии.

Какой состав стоит выбрать Кристофу? А каких игроков на поле выпустили вы? Делитесь вашим мнением в комментариях!