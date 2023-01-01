Фанаты не хотят, чтобы «ПСЖ» продлил контракт Рамоса. У болельщиков есть серьезный аргумент

Контракт «ПСЖ» и Серхио Рамоса истекает этим летом.

Как сообщалось, столичный клуб, а в особенности Кампуш, хотят продлить соглашение с защитником. При этом, по информации Marca, саудовский «Аль-Наср» раздумывает над подписанием Серхио вслед за трансфером Роналду.

Рамос вместе с Маркиньосом руководил обороной «ПСЖ» в матче против «Ланса». Ту встречу столичный клуб проиграл со счетом 1:3. После столь неприятного поражения болельщики без особой радости отреагировали на новость о возможном продлении испанца.

Фанаты выразили свои чувства в соцсетях:

💭 «Давайте прекратим весь этот бред с Рамосом. Он уже не может нормально ногами двигать. Ему почти 37 лет! Когда мы перестанем заключать контракты со стариками и сосредоточимся на молодых игроках?»

💭 «Продление Рамоса станет плохим сигналом для нашей молодежи и для игроков других клубов, которые хотят к нам присоединиться. При всем уважении, Рамос уже не соответствует уровню европейского гранда».

💭 «Нет продлению контракта Серхио! Рамос, уходи и дай дорогу молодым».

💭 «Считаю, что Серхио должен уступить место молодым и перспективным игрокам. Мне кажется, что если он присоединится к Роналду в новом клубе, это будет красиво. Все же они долго играли вместе за «Мадрид», теперь их дуэт может воссоединиться».

💭 «Рамосу определенно пора заканчивать карьеру, в Европе он точно уже не может выступать на высоком уровне. Вместо него «ПСЖ» стоит подписать Шкриньяра».

Согласны с мнением болельщиков? Кто сможет заменить Рамоса в «ПСЖ», если Серхио все же сменит клубную прописку?