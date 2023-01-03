Лионель Месси возвращается в Париж: аргентинец присоединится к тренировкам «ПСЖ» уже сегодня

Лионель Месси возвращается во Францию, чтобы присоединиться к «ПСЖ» – футболист был замечен в аэропорту. Ранее клуб разрешил чемпиону мира продлить каникулы и пропустить два матча команды.

Ожидается, что семикратный обладатель Золотого мяча приземлится во Франции во вторник утром и вернется к тренировкам с «ПСЖ» позже в тот же день. Парижанам предстоит сыграть в Кубке Франции против «Шатору» 6 января.

После поражения от «Ланса» (3:1) в Лиге 1 Кристоф Гальтье подтвердил, что ждет возвращения Лео 3 января:

«Мы будем очень рады его возвращению. Лео присоединиться к нам 3 января. Конечно, его хорошо примут на «Парк де Пренс». Он выиграл самый престижный трофей, прекрасно проявив себя на чемпионате мира. Теперь, когда Лео достиг этой невероятной цели, мы должны вспомнить, что он делал для клуба с начала сезона».