В честь Лионеля Месси названо больше детей, чем когда-либо прежде, после того, как футбольная суперзвезда привела Аргентину к победе на чемпионате мира.

Много людей сильно хотят отметить главное достижение 35-летнего футболиста. Например, его гостиничный номер в Катаре собираются превратить в музей.

Звезду ПСЖ также ожидает политическая карьера, если он этого захочет, многие его соотечественники готовы проголосовать за него, чтобы он стал следующим президентом.

Но кое-кто в стране решил, что ждать выборов слишком долго, чтобы прославлять человека, который привел их страну к славе. После финала ЧМ рождаемость детей с именем Лионель увеличилась на 700% по сравнению с предыдущими ежемесячными данными.

Многие предсказывали, что примерно через девять месяцев после победы над Францией может произойти своего рода "Baby Boom".

Месси родился через год после того, как Аргентина в последний раз выиграла чемпионат мира, когда Диего Марадона оказал огромное влияние на победу в Мексике.