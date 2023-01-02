ПСЖ
Блог

После финала ЧМ рождаемость детей с именем Лионель увеличилась на 700%

ПСЖ ПСЖ
Лионель Месси Лионель Месси
Клубы
Футбол Футбол

В честь Лионеля Месси названо больше детей, чем когда-либо прежде, после того, как футбольная суперзвезда привела Аргентину к победе на чемпионате мира.

Много людей сильно хотят отметить главное достижение 35-летнего футболиста. Например, его гостиничный номер в Катаре собираются превратить в музей.

Звезду ПСЖ также ожидает политическая карьера, если он этого захочет, многие его соотечественники готовы проголосовать за него, чтобы он стал следующим президентом.

Но кое-кто в стране решил, что ждать выборов слишком долго, чтобы прославлять человека, который привел их страну к славе. После финала ЧМ рождаемость детей с именем Лионель увеличилась на 700% по сравнению с предыдущими ежемесячными данными.

Многие предсказывали, что примерно через девять месяцев после победы над Францией может произойти своего рода "Baby Boom".

Месси родился через год после того, как Аргентина в последний раз выиграла чемпионат мира, когда Диего Марадона оказал огромное влияние на победу в Мексике.

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lionel Van Damme
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Я их опередил на три года.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Это и не удивительно, Лео Месси сделал наибольший вклад в победу сборной Аргентины на Чемпионате Мира!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
HanzoHasashi
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Каждый родитель хочет что бы их ребёнок был Королём
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий