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Гальтье заявил, что «ПСЖ» не будет покупать нового центрального защитника. Все из-за молодого таланта, который уже есть у клуба

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Кристоф Гальтье Кристоф Гальтье
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Кристоф Гальтье объявил, что "ПСЖ" больше не хочет покупать центрального защитника.

И если менеджер кажется таким уверенным в себе, то это потому, что у него есть молодой игрой в запасе. 

«Это больше не актуально. У нас есть Эль-Шадай Битшиабу, у которого огромный потенциал. Трансфер защитника означал бы, что он играл бы меньше. Клуб хочет продвигать своих молодых талантов».

Таким образом, клуб не намерен покупать Милана Шкриньяра, несмотря на многочисленные слухи о том, что словак отправится в "ПСЖ".

1 комментарий

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predMBAPPE
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Теперь точно выиграют в Лигу чемпионов и не один раз
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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