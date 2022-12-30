Гальтье заявил, что «ПСЖ» не будет покупать нового центрального защитника. Все из-за молодого таланта, который уже есть у клуба
Кристоф Гальтье объявил, что "ПСЖ" больше не хочет покупать центрального защитника.
И если менеджер кажется таким уверенным в себе, то это потому, что у него есть молодой игрой в запасе.
«Это больше не актуально. У нас есть Эль-Шадай Битшиабу, у которого огромный потенциал. Трансфер защитника означал бы, что он играл бы меньше. Клуб хочет продвигать своих молодых талантов».
Таким образом, клуб не намерен покупать Милана Шкриньяра, несмотря на многочисленные слухи о том, что словак отправится в "ПСЖ".
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