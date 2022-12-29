«Он же ничего не сказал!». Мбаппе бросился защищать Неймара - бразилец получил красную карточку в матче со с «Страсбуром»

28 декабря «ПСЖ» обыграл «Страсбур» в Лиге 1, но матч был непростым – Неймар, огибая Джику в попытке протиснуться к лицевой линии в штрафной «Страсбура», решил завалиться на газон. Контакта с ногами защитника не было, и симуляция привела к желтой карточке, которая стала второй для Неймара в матче, поэтому футболист был удален.

Несмотря на активные слухи конфликте между Неймаром и Килианом Мбаппе, француз пытался отстоять товарища и вступил в дискуссию с арбитром Клеманом Тюрпеном.

«Ты не можешь дать ему красную! Он же ничего не сказал и ни о чем не просил!», - возмущался Мбаппе, намекая на пенальти.

Первую желтую карточку Неймар получил за минуту до инцидента, ударив по лицу Томассона.

«ПСЖ» вел в счете уже на 14-й минуте встречи, Маркиньос стал автором гола после передачи Неймара, но на 51-й минуте защитник снова отличился, на этот раз в свои ворота. Килиан Мбаппе не смог предотвратить удаление Неймара, но помог команде отыграться, забив победный год в добавленное ко второму тайму время.