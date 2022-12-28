Все, что нужно знать о контракте Месси и «ПСЖ»: Лео доступен для клубов с 1 января, парижане надеются продлить его до ЛЧ

Контракт Лео Месси с ПСЖ истекает в июне. Вопрос о его будущем остается одним из самых горячих вопросов в ПСЖ, и он должен определиться со своим будущим в ближайшие недели. Давайте разберем последние новости о трансферном статусе аргентинца. Текущий статус Месси

Контракт Лео заканчивается в следующем июне, и он сможет подписать контракт с клубом по своему выбору с 1 января следующего года.

Позиция Месси

Лео Месси и вся его семья хорошо проводят время в Париже и не против продлить свое пребывание там. Тем более, что «ПСЖ» позволил Месси сохранить очень хорошую форму, благодаря которой он выиграл ЧМ.

Позиция ПСЖ

Намерение парижских лидеров продлить Месси понятно. «ПСЖ» уже связался с отцом игрока, и предложение от семьи Месси уже на столе.

Чего ждет ПСЖ от Месси?

ПСЖ хочет завершить продление как можно скорее, чтобы избежать всевозможных слухов о следующем клубе Лео. Клуб будет рад, если продление произойдет перед стартом ЛЧ в феврале.

Клубы готовы действовать