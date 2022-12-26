Помните как Месси разослал пиво 160 вратарям, которым забивал? Это была уникальная акция с Budweiser под Рождество

Лионель Месси разослал подарки 160 игрокам, в том числе 13 из Премьер-лиги, на Рождество 2020 года.

Месси получил величайший рождественский подарок, который он когда-либо мог желать - победа на ЧМ.

У Лео была интересная история, связанная с подарками на Рождество. В 2020 году он разослал более 160 подарков разным футболистам. Подарок от величайшего игрока всех времен должно быть чем-то, о чем игроки могли бы мечтать, но кто были счастливые получатели?

В преддверии Рождества 2020 года Месси забил свой 644-й гол за «Барселону», благодаря которому он побил рекорд Пеле за «Сантос».

С помощью всемирно известной пивной компании Budweiser он подарил персонализированные пивные бутылки 160 вратарям, которым он забивал с 2005 года, чтобы отметить это событие.

Легендарны Джиджи Буффон тоже получил свое пиво:

"Спасибо за пиво, я приму это за комплимент. У нас были отличные противостояние за эти годы. Поздравляю с рекордом", - написал Буффон.

Диего Алвес, выступавший за «Валенсию», получил 21 бутылку, бывший вратарь «Реала» Икер Касильяс получил 17 бутылок, а бывший игрок «Челси», «Атлетико» и нынешний игрок «Реала» Тибо Куртуа - девять. Подарок также получили Давид Де Хеа, Уго Льорис, Эдвин ван дер Сар, Петр Чех, Джо Харт, Алиссон, Фрэйзер Форстер, Вилли Кабальеро, Кепа Аррисабалага, Бернд Лено, Висенте Гуаита, Адриан, Мэт Райан и многие другие.