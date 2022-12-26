Килиан Мбаппе дал мудрый совет младшему брату. Этан в 15 лет тренируется с основой «ПСЖ»

Килиан Мбаппе давно считается звездой первой величины. В его футбол влюбляются, а таланту завидуют. Но у чемпиона мира есть серьезный конкурент – его младший брат Этан.

15-летний юноша уже тренируется с основой «ПСЖ», а совсем недавно Этан провел первую совместную тренировку со своим старшим братом.

Килиану отлично известно, что значат слава и всеобщее внимание в столь юном возрасте. Еще в прошлом году в интервью французскому L'Équipe нападающий «ПСЖ» рассказал, какой совет дал младшему брату:

«Я говорю ему: «Сохраняй спокойствие». Но он и так спокоен. Я старший! Конечно, он на меня совершенно не похож. У него другие взгляды на жизнь, характер и игровой стиль. Ему нужно идти по собственному пути. На него будет оказываться дополнительное давление, которого я не ощущал, давление из-за имени. Но он должен заявить о себе сам, чтобы люди знали не только его фамилию, но и его имя. Проблема в том, что наши лица очень похожи, поэтому люди думают, что мы одинаковые!»

Кто знает, возможно, однажды Этан перещеголять своего звездного родственника.

Как думаете, братья когда-нибудь сыграют вместе за «ПСЖ»?