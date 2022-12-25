«Тот, кто сделал футбол своим королевством». Неймар отдал дань уважения Пеле

Трехкратный чемпион мира, один из самый значимых игроков в истории футбола – Пеле – борется с раком. К сожалению, болезнь бразильца прогрессируют, врачи дают неутешительные прогнозы.

Пивной бренд «Будвайзер» подготовил для великого Пеле особый титул – лучший игрок в истории (Player Of The History). За короля футбола награду получил Неймар – лидер нынешней сборной Бразилии. В подписи к фотографии нападающего «ПСЖ» с трофеем говорилось:

«Королю Пеле. Он тот, кто сделал футбол своим королевством. Тот, кто останавливал войны, а не начинал их. Тот, кто использовал свою силу, чтобы очаровать мир. Тот, кто бросал вызов суверенитету. Тот, кого почитали. Тот, кто создал свою династию. Тот, кто вдохновил молодежь. Тот, кто построил империю. Тот, кто держал все золотые трофеи. Тот, кто был не просто лучшим игроком матча. Тому, кто был лучшим в истории».

Неймар отдал дань уважения Пеле и от своего имени:

«Сегодня для меня особенный день. Для меня огромная честь быть частью этого момента. Как вы знаете, Пеле — часть и моей истории. Король, наша привязанность и уважение к Вам будут вечными. Это дань уважения прекрасна и очень важна не только потому, что Пеле — единственный футболист, выигравший три Кубка мира, но и потому, что в футболе в разное время было много «игроков матча», но лишь один «игрок истории».

Настоящая преемственность поколений.