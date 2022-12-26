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Килиан Мбаппе останется в «ПСЖ», если клуб выполнит 3 условия: среди них продажа Неймара

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Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Футбол Футбол

 

Килиан Мбаппе поставил три условия, которые «ПСЖ» должен выполнить, если хочет сохранить его в клубе, сообщает издание Ok Diario.

По новому контракту футболист связан с парижанами до конца сезона 2024/25, но ходят слухи о том, что Мбаппе недоволен своим положением в клубе. Он чувствует себя преданным после того, как «ПСЖ» не выполнил обещания, которые давал перед подписанием соглашения. Килиан угрожает уйти из команды в следующем году.

Главным требованием француза является продажа Неймара. Со старта сезона активно говорят о том, что футболисты не ладят. Бывший игрок «Барселоны» убежден, что Мбаппе требовал от клуба его ухода еще летом.

Неймар не единственный представитель «ПСЖ», с которым не ладит Мбаппе: сообщается, что он хочет заменить тренера Кристофа Гальтье на Зинедина Зидана.

Третьим и последним условием Килиана стало подписание талисмана «Тоттенхэма» Харри Кейна. Он готов делить раздевалку с капитаном сборной Англии.

 

10 комментариев

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Lanc
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Мог бы потребовать, чтобы Неймару сломали ноги, а потребовал всего лишь, чтобы выкинули из команды. Добрейшей души человек!
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Holy Suicide
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"Король" Франции имеет право требовать чё уж там)))
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Rule1
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Либо это всё желтуха,либо Мбаппе и впрямь берега попутал
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MyGerodot
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Обалдеть, стоит удовлетворить такие требования звезды, как закономерно последуют другие, ещё более крутые. Килиан, надо полагать, всё-таки не окончательно поехавший и отлично понимает, что требования невыполнимы. Просто решил уйти, но предварительно хорошо покуражиться.
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Наталия Байдакова
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Ответ Магомед Абжуриев
Опять ничем не подтверждённая статья. Моя соседка бабка и то яснее факты приводит
Как будто тандем из мусорного Ok Diario и Погорельцевой в состоянии выдать что-то другое)))
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Магомед Абжуриев
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Опять ничем не подтверждённая статья. Моя соседка бабка и то яснее факты приводит
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Sergio666
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Интересно кто кого в итоге. Голдбой или же Неймар с Месси и другими бразило-аргентинскими сторонниками.
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barsiksimba
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Ответ predMBAPPE
По моему с такими хотелками после такого контракта лучше продать поймавшего звёздочку мальчика
С такими хотелками и запросами найти на него покупателя - тот ещё квест.
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Максим Пантелеев
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Ответ predMBAPPE
По моему с такими хотелками после такого контракта лучше продать поймавшего звёздочку мальчика
Никто его не купит за 300 лямов
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predMBAPPE
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По моему с такими хотелками после такого контракта лучше продать поймавшего звёздочку мальчика
+4
-2
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