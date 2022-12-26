Килиан Мбаппе останется в «ПСЖ», если клуб выполнит 3 условия: среди них продажа Неймара

Килиан Мбаппе поставил три условия, которые «ПСЖ» должен выполнить, если хочет сохранить его в клубе, сообщает издание Ok Diario.

По новому контракту футболист связан с парижанами до конца сезона 2024/25, но ходят слухи о том, что Мбаппе недоволен своим положением в клубе. Он чувствует себя преданным после того, как «ПСЖ» не выполнил обещания, которые давал перед подписанием соглашения. Килиан угрожает уйти из команды в следующем году.

Главным требованием француза является продажа Неймара. Со старта сезона активно говорят о том, что футболисты не ладят. Бывший игрок «Барселоны» убежден, что Мбаппе требовал от клуба его ухода еще летом.

Неймар не единственный представитель «ПСЖ», с которым не ладит Мбаппе: сообщается, что он хочет заменить тренера Кристофа Гальтье на Зинедина Зидана.

Третьим и последним условием Килиана стало подписание талисмана «Тоттенхэма» Харри Кейна. Он готов делить раздевалку с капитаном сборной Англии.