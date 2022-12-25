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«Зачем ему Кубок мира, если у него уже есть она?» Месси поделился изящным танцем Антонеллы. Фанаты восхищаются женщиной

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Лионель Месси и Антонелла Ракуццо, возможно, самая красивая пара в футболе. Их история любви с каждым днем все больше умиляет фанатов.

Лео не перестаёт восхищаться своей женой. В соцсетях чемпион мира поделился видео рождественского танца Антонеллы. Подпись к ролику весьма лаконична: «❤️😍».

Ракуццо репостнула видео: «🙈».

Танец Антонеллы сразил болельщиков. В соцсетях они осыпают Ракуццо комплиментами:

💭 «Зачем Месси нужен был Кубок мира, если у него уже есть Антонелла? Невероятная!»

💭 «Какая женщина! Честно, не знаю, завидую ли я ей, потому что у нее есть Месси, или завидую Лео, потому что у него есть Антонелла».

💭 «Знаете, что мне больше всего нравится в Месси-чемпионе мира? Он радует нас контентом с Антонеллой».

💭 «Вообще, у нас с Месси много общего! Например, мы оба влюблены в Антонеллу».

💭 «Месси, который постит видео танцев Антонеллы, дарит мне смысл жизни. Красота Антонеллы невероятна».

💭 «Если мой парень не будет любить меня так, как Лео любит Антонеллу, зачем он мне вообще будет нужен?»

И правда, какой же Лео счастливчик! 

10 комментариев

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kodgong
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Ответ василий иванов
Пике и Шакира тоже были прекрасной парой...
Шакира как медиа-персона покруче Пике. А антонелла тихая и никуда не лезящая)).
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BaldFraud
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Ответ atomio
даже тут Месси опережает аль-насровского фрукта, ведь он официально женат. а у клубнички какие-то непонятки постоянно - дети от суррогатных матерей, Шейк, выполнявшая (играющая) роль "девушки", при расставании с которой она сразу же родила ребенка от Бредли Купера, после неё уже продавщица из бутика, на которой он до сих пор не женился, хотя детей она ему выносила, сплошная чехарда в общем.
Ну классно. Женат на какой-то аргентинской cumdumpster, которая обратила на него внимание, только когда он известен стал. И не понимаю что плохого в том, чтобы не жениться и делать детей с суррогатными матерями. Наоборот классно, ведь столько историй есть, как после развода богачи отдавали кучу денег и их голддигерши еще и детей забирали. А Рон тут в плюсе, потому что дети у него останутся. И это круче, что женщина живет с тобой и рожает без штампа в паспорте, а то представляю, как какая-нибудь охотница за деньгами требует свадьбы, чтобы из корыстных целей ни с чем не остаться потом.
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predMBAPPE
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Ответ Игорь Климов
Семья Месси - лучшие!
И главное скромные, без ботокса и тд
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Игорь Климов
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Ответ predMBAPPE
Какая жена такой и герой👑🇦🇷
Семья Месси - лучшие!
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Игорь Климов
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Ответ atomio
даже тут Месси опережает аль-насровского фрукта, ведь он официально женат. а у клубнички какие-то непонятки постоянно - дети от суррогатных матерей, Шейк, выполнявшая (играющая) роль "девушки", при расставании с которой она сразу же родила ребенка от Бредли Купера, после неё уже продавщица из бутика, на которой он до сих пор не женился, хотя детей она ему выносила, сплошная чехарда в общем.
Давно всем стало понятно, что у этого Кринжа7 все подруги на контракте.
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Игорь Климов
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Супруги Месси - красивая и очень гармоничная супружеская пара!
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василий иванов
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Пике и Шакира тоже были прекрасной парой...
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atomio
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даже тут Месси опережает аль-насровского фрукта, ведь он официально женат. а у клубнички какие-то непонятки постоянно - дети от суррогатных матерей, Шейк, выполнявшая (играющая) роль "девушки", при расставании с которой она сразу же родила ребенка от Бредли Купера, после неё уже продавщица из бутика, на которой он до сих пор не женился, хотя детей она ему выносила, сплошная чехарда в общем.
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predMBAPPE
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Какая жена такой и герой👑🇦🇷
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Ramal Ali
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Нашли чем гордиться выставляя свою честь на показ всему миру
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