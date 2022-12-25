«Зачем ему Кубок мира, если у него уже есть она?» Месси поделился изящным танцем Антонеллы. Фанаты восхищаются женщиной

Лионель Месси и Антонелла Ракуццо, возможно, самая красивая пара в футболе. Их история любви с каждым днем все больше умиляет фанатов.

Лео не перестаёт восхищаться своей женой. В соцсетях чемпион мира поделился видео рождественского танца Антонеллы. Подпись к ролику весьма лаконична: «❤️😍».

Ракуццо репостнула видео: «🙈».

Танец Антонеллы сразил болельщиков. В соцсетях они осыпают Ракуццо комплиментами:

💭 «Зачем Месси нужен был Кубок мира, если у него уже есть Антонелла? Невероятная!»

💭 «Какая женщина! Честно, не знаю, завидую ли я ей, потому что у нее есть Месси, или завидую Лео, потому что у него есть Антонелла».

💭 «Знаете, что мне больше всего нравится в Месси-чемпионе мира? Он радует нас контентом с Антонеллой».

💭 «Вообще, у нас с Месси много общего! Например, мы оба влюблены в Антонеллу».

💭 «Месси, который постит видео танцев Антонеллы, дарит мне смысл жизни. Красота Антонеллы невероятна».

💭 «Если мой парень не будет любить меня так, как Лео любит Антонеллу, зачем он мне вообще будет нужен?»

И правда, какой же Лео счастливчик!