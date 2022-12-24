10 рекордов, которые Лео Месси побил с Аргентиной во время ЧМ в Катаре

Статистика, зафиксированная Лео Месси после триумфа на чемпионате мира в Катаре, захватывает дух.

Мы перечисляем все:

1. Больше всего матчей на чемпионатах мира:

С 26 играми Лео опережает Лотара Маттеуса (25) и Мирослава Клозе (24).

2. Наибольшее количество ассистов на чемпионатах мира:

С 9 передачами он обогнал Диего Марадону (8).

3. Наибольшее количество сыгранных минут:

Месси - игрок, который провел больше всего минут на чемпионате мира (2314), превзойдя результат Паоло Мальдини (2217).

4. Единственный аргентинский футболист, забивавший голы на четырех разных чемпионатах мира.

5. Единственный игрок, отдающий голевые передачи на каждом чемпионате мира, в котором он принимал участие.

6. Игрок, надевший наибольшее количество капитанских повязок сборной Аргентины на чемпионате мира.

Получив нарукавную повязку в 2011 году, Месси провел 18 матчей за сборную Аргентины на чемпионате мира.

7. Наибольшее количество голов в истории чемпионатов мира.

8. Самый молодой игрок, сыгравший пять ЧМ до 35 лет.

9. Наибольшее количество наград "лучшему игроку" за матч.

Его 11 наград означают, что он выигрывал их в 42% матчей чемпионата мира, в которых участвовал.

10. Самый возрастной футболист, забивавший и ассистировавший в одном и том же матче чемпионата мира.