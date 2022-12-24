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Помните, как Макрон утешал Мбаппе после финала ЧМ? Президент Франции был на поле с телохранителем, который прятал пистолет за фальшивой рукой

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Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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Президент Франции Эмануэль Макрон наблюдал за тем, как Месси завоевал свой первый титул чемпиона мира с Аргентиной, а подопечные Дидье Дешама остались удрученными после свистка.

Позднее президент Франции был замечен на поле, утешая игроков сборной Франции, в том числе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Однако кадры с Макроном и Мбаппе стали вирусными в социальных сетях из-за небольшой детали, которую некоторые фанаты заметили на заднем плане. Зрители с орлиным взглядом заметили, что позади президента стоит его телохранитель, причем мужчина кладет правую руку на фальшивую левую руку.

Считается, что мужчина прячет под фальшивой рукой оружие, о чем часто предполагают, когда речь идет о телохранителях и государственных чиновниках.

Один фанат написал: «Вы действительно думаете, что президент Франции будет гулять без охраны?»

Обычно так делают телохранители, они прячут одну руку и держат пистолет, на всякий случай».

4 комментария

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vel
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Ответ Rule1
Не должен президент целой страны так пресмыкаться перед футболистом. Есть профессии и по значимее
президент - это чиновник, получающий зарплату из бюджета сформированного налогами граждан. Потому у России проблемы, что все пресмыкаются перед чиновником/ками.
А в Европе никакой сакральности во власти не видят ни граждане, ни чиновники.
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Никита Никулин
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Ответ Rule1
Не должен президент целой страны так пресмыкаться перед футболистом. Есть профессии и по значимее
Хоккеист, к примеру
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predMBAPPE
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УУУХХХХ ТЫЫЫЫЫЫ!!!!
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Rule1
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Не должен президент целой страны так пресмыкаться перед футболистом. Есть профессии и по значимее
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