Помните, как Макрон утешал Мбаппе после финала ЧМ? Президент Франции был на поле с телохранителем, который прятал пистолет за фальшивой рукой

Президент Франции Эмануэль Макрон наблюдал за тем, как Месси завоевал свой первый титул чемпиона мира с Аргентиной, а подопечные Дидье Дешама остались удрученными после свистка.

Позднее президент Франции был замечен на поле, утешая игроков сборной Франции, в том числе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Однако кадры с Макроном и Мбаппе стали вирусными в социальных сетях из-за небольшой детали, которую некоторые фанаты заметили на заднем плане. Зрители с орлиным взглядом заметили, что позади президента стоит его телохранитель, причем мужчина кладет правую руку на фальшивую левую руку.

Считается, что мужчина прячет под фальшивой рукой оружие, о чем часто предполагают, когда речь идет о телохранителях и государственных чиновниках.

Один фанат написал: «Вы действительно думаете, что президент Франции будет гулять без охраны?»

Обычно так делают телохранители, они прячут одну руку и держат пистолет, на всякий случай».