Salt Bae доставал не только Месси. В 2021 году турецкий шеф-повар поцеловал Мбаппе на видео
Турецкий шеф-повар снова оказался в центре внимания на этой неделе после появления на поле после финальной победы Аргентины над Францией на чемпионате мира.
Salt Bae (настоящее имя – Нусрет Гокче) оказался на поле, сделал селфи с Лионелем Месси и другими футболистами, брал в руки кубок мира.
Это противоречит строгим правилам ФИФА, поскольку руководящий орган подтвердил расследование этого вопроса ранее на этой неделе.
В прошлом он уже не раз встречался с известными футболистами. Еще в июле 2021 года Килиан Мбаппе посетил его ресторан на Миконосе, Греция.
На видео, которое они записали в ресторане, Нусрет даже поцеловал француза:
По лицу Мбаппе видно, что ему это слишком понравилось.
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