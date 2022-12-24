Salt Bae доставал не только Месси. В 2021 году турецкий шеф-повар поцеловал Мбаппе на видео

Турецкий шеф-повар снова оказался в центре внимания на этой неделе после появления на поле после финальной победы Аргентины над Францией на чемпионате мира.

Salt Bae (настоящее имя – Нусрет Гокче) оказался на поле, сделал селфи с Лионелем Месси и другими футболистами, брал в руки кубок мира.

Это противоречит строгим правилам ФИФА, поскольку руководящий орган подтвердил расследование этого вопроса ранее на этой неделе.

В прошлом он уже не раз встречался с известными футболистами. Еще в июле 2021 года Килиан Мбаппе посетил его ресторан на Миконосе, Греция.

На видео, которое они записали в ресторане, Нусрет даже поцеловал француза:

По лицу Мбаппе видно, что ему это слишком понравилось.