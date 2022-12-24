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Salt Bae доставал не только Месси. В 2021 году турецкий шеф-повар поцеловал Мбаппе на видео

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Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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Турецкий шеф-повар снова оказался в центре внимания на этой неделе после появления на поле после финальной победы Аргентины над Францией на чемпионате мира.

Salt Bae (настоящее имя – Нусрет Гокче) оказался на поле, сделал селфи с Лионелем Месси и другими футболистами, брал в руки кубок мира.

Это противоречит строгим правилам ФИФА, поскольку руководящий орган подтвердил расследование этого вопроса ранее на этой неделе.

В прошлом он уже не раз встречался с известными футболистами. Еще в июле 2021 года Килиан Мбаппе посетил его ресторан на Миконосе, Греция. 

На видео, которое они записали в ресторане, Нусрет даже поцеловал француза: 

По лицу Мбаппе видно, что ему это слишком понравилось. 

1 комментарий

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predMBAPPE
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Мбаппе нашел себе новую девушку!??? 😁💪🏻
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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