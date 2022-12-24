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📹Видео экспертов о Месси, Мбаппе и «Нидермайере» больно смотреть, но оно стало вирусным

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Оказалось, что Месси, Мбаппе и Неймар играют в Премьер-лиге. Или лучше сказать «Нидермайер»…

Конечно, все любители футбола знают, что звездное трио представляет «ПСЖ», но Брендан Шауб, бывший игрок в американский футбол, перешедший в ММА и ныне ведущий подкастов, почему-то считает, что Неймар, Мбаппе и Месси играют в Англии.

Он также исковеркал имя бразильца, назвав его «Нидермайером», а американский комик Брайан Каллен, находившийся в студии, тоже не особенно помог, упомянув «Мгаппе».

Излишне говорить, что видео Шауба и Каллена, обсуждающих чемпионат мира и нападающих «ПСЖ», сразу же стало вирусным в социальных сетях.

2 комментария

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Ilaman Myradov
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Что там такое
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Hella black
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Переход в ММА сказывается
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