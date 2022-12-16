В мире больше нет футболок Месси! Все распродано перед финалом ЧМ

Adidas подтвердил, что все футболки Лионеля Месси Аргентины распроданы по всему миру в преддверии финала чемпионата мира 2022 года в воскресенье.

Спрос на футболки с его именем на спине резко возрос за последние несколько дней. По сообщению Marca, футболки Месси стали настолько популярными, что у производителя они просто закончились. По всему миру!

Adidas знал, что футболки будут пользоваться большим спросом, но не ожидал, что они будут настолько популярны.

В результате Футбольная ассоциация Аргентины была вынуждена опубликовать заявление по этому поводу после того, как получила волну жалоб от недовольных болельщиков.

В заявлении говорилось: «Мы ничего не можем с этим поделать, хотя в наших интересах продавать больше. Это дело adidas, в стране есть проблемы, которые их затрагивают, такие как препятствия для импорта и нехватка рабочей силы».