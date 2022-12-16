Месси весь ЧМ жил один в комнате. Но перед финалом к нему заехал бывший партнер по сборной

Одной вещью, которая отличала этот ЧМ для Лео Месси от предыдущих турниров сборных - отсутствие его хорошего друга Серхио Агуэро в комнате.

Пара вместе выиграла Олимпийские игры в 2008 году и с тех пор была близка, что даже привело к тому, что Агуэро позапрошлым летом перешел в "Барселону". Поиграть в "Барсе" вместе, правда, так и не удалось.

Лео уехал в "ПСЖ", а Кун чуть позже вынужден был завершить карьеру из-за проблем с сердцем.

На этом ЧМ Лео предпочел быть в одиночестве в своей комнате, чтобы сосредоточиться на турнире. Эмилиано Мартинес делил команду с одним из тренеров, а остальные 24 игрока были в паре.

Но на этой неделе Агуэро присоединился к команде перед финалом. И они снова делят с Месси одну комнату!

Суеверные люди могут беспокоиться о том, что семикратный обладатель «Золотого мяча» изменит свою предфинальную подготовку по сравнению с другими раундами.

Но в последний раз пара делила комнату вместе на Кубке Америки летом 2021 года, когда Аргентина выиграла турнир.