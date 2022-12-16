«ПСЖ» заработает больше всего денег от ФИФА за ЧМ. Это выплаты за игроков

"ПСЖ" — французский клуб, который заработает больше всех денег от ФИФА по окончании чемпионата мира с прибылью в размере 3,142 миллиона евро.

L'Equipe сообщает, что за каждый день, проведенный игроком на турнире, от начала его официальной подготовки до последнего матча в соревновании, дается примерно 10 000 долларов.

Эта компенсация касается всех клубов, в которых футболисты сборной играли более 2 лет.

Во время этого чемпионата мира "ПСЖ" был представлен не менее чем 11 такими игроками. И неудивительно, что парижский получит самый большой джекпот от ФИФА.

Всего ФИФА выплатит французским клубам сумму в размере 12,1 млн евро. «ПСЖ» получит четверть этой суммы - около 3,1 миллиона евро.

"ПСЖ" – 3,1 млн евро

«Монако» — 1,4 млн евро

"Марсель" – 1 427 миллионов евро.

«Ренн» — 1 243 млн евро.

"Лион" – 706 000 евро

"Анже" – 560 000 евро

"Лилль" – 433 000 евро

"Страсбург" – 433 000 евро

"Нант" – 400 000 евро

«Реймс» — 358 000 евро.

"Клермон" — 348 000 евро