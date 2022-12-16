«ПСЖ» заработает больше всего денег от ФИФА за ЧМ. Это выплаты за игроков
"ПСЖ" — французский клуб, который заработает больше всех денег от ФИФА по окончании чемпионата мира с прибылью в размере 3,142 миллиона евро.
L'Equipe сообщает, что за каждый день, проведенный игроком на турнире, от начала его официальной подготовки до последнего матча в соревновании, дается примерно 10 000 долларов.
Эта компенсация касается всех клубов, в которых футболисты сборной играли более 2 лет.
Во время этого чемпионата мира "ПСЖ" был представлен не менее чем 11 такими игроками. И неудивительно, что парижский получит самый большой джекпот от ФИФА.
Всего ФИФА выплатит французским клубам сумму в размере 12,1 млн евро. «ПСЖ» получит четверть этой суммы - около 3,1 миллиона евро.
"ПСЖ" – 3,1 млн евро
«Монако» — 1,4 млн евро
"Марсель" – 1 427 миллионов евро.
«Ренн» — 1 243 млн евро.
"Лион" – 706 000 евро
"Анже" – 560 000 евро
"Лилль" – 433 000 евро
"Страсбург" – 433 000 евро
"Нант" – 400 000 евро
«Реймс» — 358 000 евро.
"Клермон" — 348 000 евро
Остальные клубы получат от 300 000 до 60 000 евро.
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