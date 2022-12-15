Самое первое интервью Лионеля Месси завирусилось в сети спустя 22 года после публикации
Газетная вырезка из первого в истории интервью Лионеля Месси была найдена и переведена спустя 22 года после публикации в газете Diario La Capital в Росарио.
В эти выходные у 35-летнего нападающего есть шанс стать чемпионом мира в составе Аргентины. Карьера Месси получилась невероятной, но и он с чего-то начинал. Перед тем, как присоединиться к «Барселоне», будущий семикратный обладатель Золотого Мяча играл за клуб из Росарио «Ньюэллс Олд Бойз» и в 13 лет дал свое первое интервью местной газете.
Статья начиналась со слов:
«Лионель Месси — игрок 10-го дивизиона и атакующий плеймейкер команды. Он один из самых многообещающих игроков в академии «Ньюэлла», у него впереди огромное будущее, потому что, несмотря на свой рост, он умудряется забивать невероятные голы, делать передачи и обводки, но, прежде всего, наслаждаться игрой. С сегодняшнего дня он открывается миру».
Месси задавали ряд быстрых вопросов, начиная от любимой книги и заканчивая целями.
Герой: Их двое – мой папа Хорхе и крестный Клаудио.
Тренер: Каждый тренер, с которым я работал. Я у всех чему-то научился.
Игрок: Мой брат и мой кузен.
Команда: «Ньюэлл».
Хобби: Слушать музыку.
Любимая музыка: Кумбия.
Любимая книга: Библия.
Любимый фильм: Младенец на прогулке.
Вид спорта кроме футбола: Гандбол.
Модель: Николь Нойманн.
Еда: Курица с соусом.
Предмет в школе: Испанский.
Цель: Закончить среднюю школу.
Спортивная цель: Играть в первом дивизионе.
Радость: Когда мы с командой стали чемпионами.
Грусть: Смерть моей бабушки.
Надежда: Играть за «Ньюэлл» в первом дивизионе.
Воспоминание: Когда бабушка впервые отвела меня на футбол.
Мечта: Играть за Аргентину.
Семья: Мой папа Хорхе, мама Селия, братья и сестры Родриго, Наталия и Марисоль.
Друзья: Мне повезло, у меня много друзей – если попытаюсь их всех перечислить, то забуду кого-то.
Что для тебя значит «Ньюэлл»? Абсолютно все.
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