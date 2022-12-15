Самое первое интервью Лионеля Месси завирусилось в сети спустя 22 года после публикации

Газетная вырезка из первого в истории интервью Лионеля Месси была найдена и переведена спустя 22 года после публикации в газете Diario La Capital в Росарио.

В эти выходные у 35-летнего нападающего есть шанс стать чемпионом мира в составе Аргентины. Карьера Месси получилась невероятной, но и он с чего-то начинал. Перед тем, как присоединиться к «Барселоне», будущий семикратный обладатель Золотого Мяча играл за клуб из Росарио «Ньюэллс Олд Бойз» и в 13 лет дал свое первое интервью местной газете.

Статья начиналась со слов:

«Лионель Месси — игрок 10-го дивизиона и атакующий плеймейкер команды. Он один из самых многообещающих игроков в академии «Ньюэлла», у него впереди огромное будущее, потому что, несмотря на свой рост, он умудряется забивать невероятные голы, делать передачи и обводки, но, прежде всего, наслаждаться игрой. С сегодняшнего дня он открывается миру».

Месси задавали ряд быстрых вопросов, начиная от любимой книги и заканчивая целями.

Герой: Их двое – мой папа Хорхе и крестный Клаудио.

Тренер: Каждый тренер, с которым я работал. Я у всех чему-то научился.

Игрок: Мой брат и мой кузен.

Команда: «Ньюэлл».

Хобби: Слушать музыку.

Любимая музыка: Кумбия.

Любимая книга: Библия.

Любимый фильм: Младенец на прогулке.

Вид спорта кроме футбола: Гандбол.

Модель: Николь Нойманн.

Еда: Курица с соусом.

Предмет в школе: Испанский.

Цель: Закончить среднюю школу.

Спортивная цель: Играть в первом дивизионе.

Радость: Когда мы с командой стали чемпионами.

Грусть: Смерть моей бабушки.

Надежда: Играть за «Ньюэлл» в первом дивизионе.

Воспоминание: Когда бабушка впервые отвела меня на футбол.

Мечта: Играть за Аргентину.

Семья: Мой папа Хорхе, мама Селия, братья и сестры Родриго, Наталия и Марисоль.

Друзья: Мне повезло, у меня много друзей – если попытаюсь их всех перечислить, то забуду кого-то.

Что для тебя значит «Ньюэлл»? Абсолютно все.