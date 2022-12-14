«Он соревнуется сам с собой»: фото Месси, играющего в шахматы против самого себя, стало вирусным

Все помнят фотосессию Лионеля Месси для Luis Vuitton. Как вы, возможно, знаете, на оригинальной фотографии был Криштиану Роналду.

В сети завирусилось измененное фото, как Месси играет против самого себя.

Вот что говорит фанаты в твиттере:

champ ian: "Он соревнуется сам с собой".

Maximus_518 : "Месси играет в шахматы против самого себя. Фото, олицетворяющее величие. Во Вселенной более миллиона галактик, и все же! Я до сих пор не знаю, из какой он пришел".