«Какой красивый гол»: Пеле смотрел полуфинал Аргентина – Хорватия в больнице и болел за Месси
Легенда футбола Пеле посмотрел полуфинал ЧМ-2022 во вторник вечером, пока боролся с болезнью в больнице.
Знаменитого нападающего посетила его дочь, чтобы посмотреть игру Аргентины против Хорватии, где Лионель Месси затмил всех.
82-летняя женщина поделилась историей с подписью «Какой прекрасный гол», несмотря на футбольное соперничество между Бразилией и Аргентиной.
Подопечные Лионеля Скалони в воскресенье в финале сыграют либо с Францией, либо с Марокко, и похоже, что Пеле будет болеть за то, чтобы Месси осуществил свою мечту и выиграл чемпионат мира.
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