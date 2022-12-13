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«Какой красивый гол»: Пеле смотрел полуфинал Аргентина – Хорватия в больнице и болел за Месси

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Легенда футбола Пеле посмотрел полуфинал ЧМ-2022 во вторник вечером, пока боролся с болезнью в больнице.

Знаменитого нападающего посетила его дочь, чтобы посмотреть игру Аргентины против Хорватии, где Лионель Месси затмил всех.

82-летняя женщина поделилась историей с подписью «Какой прекрасный гол», несмотря на футбольное соперничество между Бразилией и Аргентиной.

 

Подопечные Лионеля Скалони в воскресенье в финале сыграют либо с Францией, либо с Марокко, и похоже, что Пеле будет болеть за то, чтобы Месси осуществил свою мечту и выиграл чемпионат мира.

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