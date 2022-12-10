🐐 Мбаппе - все еще фанат Роналду. Пришел в комментарии к Кришу и оставил эмодзи «короны» и «козла»

Килиан Мбаппе обожает Роналду несмотря ни на что.

Криштиану написал большой пост после вылета Португалии с ЧМ. Мбаппе пришел в комментарии, оставив такое сообщение: "👑🙏🏽🐐".

Давно известно, что Мбаппе фанатеет с Криша с самого детства.

«Он фанат «Реала», а Криштиану его кумир, – объяснял отец Килиана для France Football. – Он часами смотрел в интернете видео об игре Роналду».

«Роналду – кумир моего детства, было безумно приятно встретиться с ним. Но теперь-то все в прошлом, – утверждал Мбаппе в конце 2017-го, перед противостоянием с «Реалом». – Я борюсь за результат. Так что вообще не имеет значения, кто против нас».