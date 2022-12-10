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Мбаппе отправил сообщение Рэшфорду после вылета сборной Англии с ЧМ

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Килиан Мбаппе написал Маркусу Рэшфорду после вылета сборной Англии с чемпионата мира в субботу.

Франция обыграла «трех львов» со счетом 2:1 и вышла в полуфинал, где встретится с Марокко.

В сообщении в Instagram Рэшфорд сказал: «Последние несколько недель были американскими горками эмоций, каждый из нашей команды сделал все возможное, чтобы быть готовым. Мы приблизились, но недостаточно близко. .

Я обещаю, что мы приедем снова! Спасибо за поддержку».

Пост вызвал много откликов, среди них был смайлик в виде сердца, размещенный Мбаппе — знак уважения к своему сверстнику.

Рэшфорд провел сильный турнир, забив три гола за Англию.

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