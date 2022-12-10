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Странный момент перед игрой Франция – Англия: Мбаппе хотел дать кому-то «пять», но его все проигнорировали

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Килиан Мбаппе перед игрой с Англией на ЧМ в туннеле протягивал кому-то руку, но не получил ответа. 

Возможно, Килиан хотел «дать пять» ребенку, который стоял с игроками сборной Англии. Похоже, что кто-то из игроков отвел ребенка. 

Мбаппе, явно смущенный случившимся, рассмеялся и продолжил разминку.

Напомним, нападающий ПСЖ не забил, но помог своей команде выиграть у англичан со счетом 2:1. В эту среду он сразится с Марокко в полуфинале чемпионата мира.

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