Странный момент перед игрой Франция – Англия: Мбаппе хотел дать кому-то «пять», но его все проигнорировали

Килиан Мбаппе перед игрой с Англией на ЧМ в туннеле протягивал кому-то руку, но не получил ответа.

Возможно, Килиан хотел «дать пять» ребенку, который стоял с игроками сборной Англии. Похоже, что кто-то из игроков отвел ребенка.

Напомним, нападающий ПСЖ не забил, но помог своей команде выиграть у англичан со счетом 2:1. В эту среду он сразится с Марокко в полуфинале чемпионата мира.