Депутат-трансгендер из Мексики хочет запретить Месси въезд в страну. Из-за того, что Лео наступил на футболку Мексики

Полемика, вызванная тем, что Лео Месси случайно наступил на футболку сборной Мексики в ​​раздевалке после недавней встречи на чемпионате мира, еще не закончилась.

В документе она призывает министерство иностранных дел издать «соответствующую декларацию, чтобы объявить Месси персоной нон грата» в Мексике из-за «его явного презрения и неуважения к Мексике во время чемпионата мира».

Честно говоря, это похоже на отчаянную попытку привлечь к себе внимание. Вот что говорил Месси о ситуации:

«Это было недоразумение. Любой, кто знает меня, в курсе, что с моей стороны нет неуважительного отношения. Это раздевалка, вещи после игры. Мне не за что извиняться, потому что я не проявляю неуважения к народу Мексики или к футболке».