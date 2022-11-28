Неймар пытается убедить Эндрика сделать выбор в пользу «ПСЖ»

Эндрик – восходящая звезда бразильского футбола. С недавнего времени он стал целью №1 для большинства топ-клубов из-за своей сумасшедшей результативности: Эндрик забил 165 голов в 169 матчах за молодежную команду «Палмейрас».

По сообщениям ESPN, Неймар пытается убедить соотечественника предпочесть «ПСЖ» «Мадриду», «Барселоне», «МЮ» и «Челси».

Эндрик дебютировал за взрослую команду «Палмейрас» в октябре и с тех пор забил три гола в семи матчах.

Юному футболисту всего 16 лет, а переезд в Европу будет возможен только после того, как ему исполнится 18 лет. Однако сделка может быть заключена заранее – уже в начале 2023 года, и советы Неймара могут сыграть важную роль в будущем Эндрика.