«Это вам не гол с пенальти». Болельщики в социальных сетях поздравляют Лионеля Месси с невероятным мячом в ворота Мексики

Аргентина обыграла Мексику 2:0, а Лионель Месси стал героем для своей команды, открыв счет в матче. Лео забил из-за пределов штрафной на 64-й минуте встречи, не оставив шансов вратарю мексиканцев Гильермо Очоа.

Болельщики в социальных сетях сразу же отреагировали на очередное достижение аргентинца:

«Лео Месси забил 12 голов в своих последних шести матчах за Аргентину».

«Месси – абсолютно лучший. Невероятный удар и здорово видеть, насколько эмоциональный это момент и для него. Важнейший гол для Аргентины».

«Статистика Месси против Очоа: 4 удара, 4 гола.

Я начинаю думать, что Очоа просто фанат Месси и позволяет ему забивать».

«Даже болельщики сборной Мексики хотят фото с Лео».

«Один человек сделал шаг вперед в важный момент. Один человек вернул надежду, когда надежды не было. Это всегда Лео Месси».

«Если ты любишь футбол, тогда этот парень для тебя - лучший всех времен. Все просто».

«Это не был гол с пенальти. Это мяч не просто залетел в ворота. Аргентина была под давлением, никто не верил, что он это сделает. Некоторые говорили, что его больше не боятся. Но потом появился он – лучший всех времен – Лионель чертов Месси и забил из-за пределов штрафной лучший гол турнира».

«Лионель Андрес Месси. Два гола в Катаре и восемь голов на чемпионатах мира в карьере».