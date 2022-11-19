«Ты будешь выше Марадоны». Врач, лечивший Месси в детстве, рассказал о своем обещании аргентинцу

Доктор Диего Шварцштейн, помогавший Лионелю Месси с инъекциями роста в Аргентине, рассказал о трудностях, с которыми столкнулась звезда «Пари Сен-Жермен».

Шварцштейн обещал семикратному обладателю Золотого Мяча в начале карьеры, что он будет выше Диего Марадоны.

The Times связалась с доктором, который раскрыл некоторые подробности лечения и реакцию семьи Месси.

«Они были обеспокоены, Лео спросил меня, сможет ли он достаточно вырасти, чтобы стать футболистом. Я ответил: «Не волнуйся, ты будешь выше Марадоны. Я не знаю, будешь ли ты лучше него, но ты точно будешь выше». И я был прав. Рост Марадоны составлял 1,67 см, а у Лео – 1,69».

Напомним, что в детстве у Месси был диагностирован дефицит гормона роста, и ему требовались инъекции гормонов. Это редкое заболевание, из-за которого дети перестают расти в возрасте трех лет.