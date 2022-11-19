📸 Попало на видео: Неймар и Месси попросили у Гальтье разрешения уйти в раздевалку. Угадайте, с кем сравнивают парней?
В матче 15-го тура Лиги 1 «ПСЖ» обыграл «Осер» со счетом 5:0.
Месси и Неймар покинули поле за 15 минут до финального свистка. Мало кто обратил внимание на то, что перед этим игроки попросили разрешения у Кристофа Гальтье.
Неймар даже успел что-то обсудить с тренером:
Фанаты в сети, разумеется, начали сравнивать поступок игроков «ПСЖ» с недавней выходкой Роналду. Криштиану демонстративно ушел со скамейки запасных на 90-й минуте матча «МЮ» против «Тоттенхэма».
Вот что пишут болельщики:
💭 «Ну, вы поняли».
💭 «Вы знаете, какой игрок бы так не поступил. Вот в чем разница между Месси и Роналду».
💭 «Не перестаю удивляться поведению Неймара! Он так повзрослел».
💭 «Они, как школьники, которые просят у учителя разрешения выйти».
💭 «Так вы проявляете уважение к команде и тренеру, а также к болельщикам, которые пришли посмотреть на вас и команду».
💭 «Интересно, почему Пеналду не пытается соответствовать поведению Месси вне поля?»
💭 «Поступок настоящих профессионалов».
Приятно видеть, что в команде царит уважение.
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