📸 Попало на видео: Неймар и Месси попросили у Гальтье разрешения уйти в раздевалку. Угадайте, с кем сравнивают парней?

В матче 15-го тура Лиги 1 «ПСЖ» обыграл «Осер» со счетом 5:0.

Месси и Неймар покинули поле за 15 минут до финального свистка. Мало кто обратил внимание на то, что перед этим игроки попросили разрешения у Кристофа Гальтье.

Неймар даже успел что-то обсудить с тренером:

Фанаты в сети, разумеется, начали сравнивать поступок игроков «ПСЖ» с недавней выходкой Роналду. Криштиану демонстративно ушел со скамейки запасных на 90-й минуте матча «МЮ» против «Тоттенхэма».

Вот что пишут болельщики:

💭 «Ну, вы поняли».

💭 «Вы знаете, какой игрок бы так не поступил. Вот в чем разница между Месси и Роналду».

💭 «Не перестаю удивляться поведению Неймара! Он так повзрослел».

💭 «Они, как школьники, которые просят у учителя разрешения выйти».

💭 «Так вы проявляете уважение к команде и тренеру, а также к болельщикам, которые пришли посмотреть на вас и команду».

💭 «Интересно, почему Пеналду не пытается соответствовать поведению Месси вне поля?»

💭 «Поступок настоящих профессионалов».

Приятно видеть, что в команде царит уважение.