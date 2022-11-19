Бензема не сыграет на ЧМ. Что это меняет для Мбаппе? Есть три пункта

Карим Бензема, к сожалению, получил травму и пропустит катарский чемпионат мира. При этом отсутствие обладателя «Золотого мяча» многое меняет для другого игрока сборной Франции – Килиана Мбаппе. Мы выделили три основных изменения.

Мбаппе стал единоличным лидером атаки

После неудачного Евро и победной Лиги наций дуэт Бензема-Мбаппе оставил мир голодным. Вся Франция ждала катарского чемпионата мира, жители Пятой республики и нейтральные болельщики хотели увидеть, как выступают топовые футболисты, находящиеся на пике игровой формы. Теперь Мбаппе будет единственной суперзвездой в атаке «синих».

Больше давления и больше ответственности

В отсутствии Бензема Килиан станет главной звездой сборной. К нему будет приковано еще больше внимания, на него ляжет еще больше ответственности. Ему будет отведена особая роль не только на поле, но и в раздевалке. Встает вопрос: выдержит ли Мбаппе такое давление?

Все или ничего

У Бразилии есть Неймар, у Аргентины – Месси, а у Франции главной звездой на Мундиале будет Мбаппе. Если Франция потерпит крах и, скажем, не выйдет из группы, на Килиана неизбежно обрушится критика. Если же Франция выступит блистательно, Мбаппе будут восхвалять. По сути, хорошая кампания «синих» даст Килиану серьезный толчок на пути игрока к «Золотому мячу».

А что думаете вы? Возможно, отсутствие Бензема вообще никак не изменило положение Мбаппе? Делитесь вашими мыслями в комментариях.