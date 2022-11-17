Слух дня: «МЮ» хочет купить Мбаппе в качестве замены Роналду — клуб готов заплатить 170 млн
«Манчестер Юнайтед» ускорил свои планы по подписанию замены Криштиану Роналду после его шокирующего интервью с Пирсом Морганом, утверждает Mirror.
«Красные дьяволы» назвали нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе идеальным преемником португальского нападающего.
«Юнайтед» «вынужден» заплатить до 170 миллионов евро за приобретение 23-летнего футболиста.
Они также готовы платить Мбаппе зарплату в размере 575 000 евро в неделю, поскольку аналогичную сумму они уже платят Роналду.
«МЮ» также присматривается к нападающему «Наполи» Виктору Осимхену в качестве нового звездного нападающего.
Мбаппе, забивший в этом сезоне 19 голов, в настоящее время имеет контракт с ПСЖ до 2024 года.
Трудно поверить в этот слух, поскольку «Манчестер Юнайтед» больше не является клубом, который может выиграть Лигу чемпионов в ближейшей перспективе.
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