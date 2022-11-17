ПСЖ
Блог

Слух дня: «МЮ» хочет купить Мбаппе в качестве замены Роналду — клуб готов заплатить 170 млн

Клубы
ПСЖ ПСЖ
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Футбол Футбол

«Манчестер Юнайтед» ускорил свои планы по подписанию замены Криштиану Роналду после его шокирующего интервью с Пирсом Морганом, утверждает Mirror.

«Красные дьяволы» назвали нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе идеальным преемником португальского нападающего.

«Юнайтед» «вынужден» заплатить до 170 миллионов евро за приобретение 23-летнего футболиста.

Они также готовы платить Мбаппе зарплату в размере 575 000 евро в неделю, поскольку аналогичную сумму они уже платят Роналду.

«МЮ» также присматривается к нападающему «Наполи» Виктору Осимхену в качестве нового звездного нападающего.

Мбаппе, забивший в этом сезоне 19 голов, в настоящее время имеет контракт с ПСЖ до 2024 года.

Трудно поверить в этот слух, поскольку «Манчестер Юнайтед» больше не является клубом, который может выиграть Лигу чемпионов в ближейшей перспективе.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные