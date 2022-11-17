Слух дня: «МЮ» хочет купить Мбаппе в качестве замены Роналду — клуб готов заплатить 170 млн

«Манчестер Юнайтед» ускорил свои планы по подписанию замены Криштиану Роналду после его шокирующего интервью с Пирсом Морганом, утверждает Mirror.

«Красные дьяволы» назвали нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе идеальным преемником португальского нападающего.

«Юнайтед» «вынужден» заплатить до 170 миллионов евро за приобретение 23-летнего футболиста.

Они также готовы платить Мбаппе зарплату в размере 575 000 евро в неделю, поскольку аналогичную сумму они уже платят Роналду.

«МЮ» также присматривается к нападающему «Наполи» Виктору Осимхену в качестве нового звездного нападающего.

Мбаппе, забивший в этом сезоне 19 голов, в настоящее время имеет контракт с ПСЖ до 2024 года.