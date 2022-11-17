«ПСЖ» хочет купить 15-летнего вундеркинда из «Палмейрас». Его называют «Мессиньо»
Бразильский журналист Жорже Никола сообщил, что «ПСЖ» нацелился на юношу «Палмейрас» Эстевао Виллиана.
15-летний атакующий полузащитник по прозвищу «Мессиньо» в настоящее время играет за «Палмейрас» U17.
Посмотрите, что он творит:
Журналист добавляет, что ПСЖ планирует сделать предложение в размере 25 миллионов, а также 10 миллионов бонусов.
Юноше придется подождать, чтобы рассмотреть вопрос о подписании контракта с «ПСЖ», поскольку его возраст не позволяет заключать какие-либо сделки. Он сможет присоединиться к парижанам только в 2025 году, когда ему исполнится 18 лет.
Помимо Эстевао, «ПСЖ» надеется заполучить Эндрика, но конкуренты вырвались вперед.
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