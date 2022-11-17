ПСЖ
Блог

«ПСЖ» хочет купить 15-летнего вундеркинда из «Палмейрас». Его называют «Мессиньо»

ПСЖ ПСЖ
Клубы
Футбол Футбол

Бразильский журналист Жорже Никола сообщил, что «ПСЖ» нацелился на юношу «Палмейрас» Эстевао Виллиана.

15-летний атакующий полузащитник по прозвищу «Мессиньо» в настоящее время играет за «Палмейрас» U17.

Посмотрите, что он творит:

Журналист добавляет, что ПСЖ планирует сделать предложение в размере 25 миллионов, а также 10 миллионов бонусов.

Юноше придется подождать, чтобы рассмотреть вопрос о подписании контракта с «ПСЖ», поскольку его возраст не позволяет заключать какие-либо сделки. Он сможет присоединиться к парижанам только в 2025 году, когда ему исполнится 18 лет.

Помимо Эстевао, «ПСЖ» надеется заполучить Эндрика, но конкуренты вырвались вперед.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные