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🎥 «Лучшая мультивселенная». Видели новую рекламу Adidas с Месси? Она моментально стало вирусной

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Катарский чемпионат мира станет для Месси последним Мундиалем, на котором аргентинец выступит в качестве игрока. В 2022 году Лионель в пятый раз покажет себя на главном футбольном турнире планеты. 

По этому случаю Adidas подготовил особый ролик. На видео – пять Месси с пяти разных ЧМ играют друг с другом в футбол. Зацените:

А вот как ролик прокомментировали болельщики:

💭 «Пять лучших игроков в истории футбола». 

💭 «Вау, в этой мультивселенной еще нужен мини-Месси».

💭 «Лучшая мультивселенная. «Марвел» просто отдыхает».

💭 «Ни одна из версий Месси не лучше, чем любая версия Месси. Вот насколько хорош Месси».  

💭 «Это официально самая безумная реклама в истории. Мне это чертовски нравится».

💭 «Это просто потрясающе, но в то же время очень грустно. Время так безжалостно… Я люблю тебя, Лео!»

💭 «Представьте вот это»:

💭 «Самое реалистичное, самое красивое видео в истории!»

А как вам новый ролик Adidas?    

 

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