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Сборная Аргентины предпочла кампус университета отелю 5*: оказалось, все дело в барбекю

Лионель Месси Лионель Месси
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Лионель Месси и сборная Аргентины предпочли университет Катара пятизвездочному отелю – во время проведения чемпионата мира они будут проживать в кампусе.

В университетском кампусе есть бассейн и стадион на 10 000 человек, кроме того, для аргентинцев уже установили площадку для барбекю.  

Представитель сборной подтвердил решение Daily Mail:

«Мы несколько раз были в кампусе и приняли решение жить там не только потому, что в доступе вся необходимая инфраструктура, там мы сможем делать асадо (популярное блюдо из жареного мяса, распространённое в Аргентине, готовится на гриле). Для нас это очень важно – это часть аргентинской культуры».

«В Катаре мы хотим чувствовать себя, как дома, а лучший способ сделать это – дать футболистам вкус родных мест, пока они сосредоточены на футболе».

 

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