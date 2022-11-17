🎥 Во время матча сборной Аргентины на поле к Месси одновременно выбежали две девушки. Ролик уже стал вирусным

В преддверии чемпионата мира сборная Аргентины провела товарищеский матч с командой ОАЭ. Латиноамериканцы обыграли соперника со счетом 5:0, один мяч на свой счет записал Лионель Месси.

Но болельщикам больше запомнился другой эпизод с участием нападающего «ПСЖ». В какой-то момент на поле вырвалась девушка. Она бежала к Месси и почти сумела его обнять, но охрана буквально вырвала болельщицу из рук футболиста. Не прошло и секунды, как к Лео подбежала еще одна фанатка: с ней Месси тоже не успел обняться. Взгляните:

Болельщиков это видео очень позабавило. Вот что они пишут в соцсетях:

💭 «Лео придется объяснить Антонелле, почему он раскрыл руки для объятий».

💭 «Месси просто не знал, что делать. Но он все равно был готов обнять фанаток. Я его так уважаю!»

💭 «Она дотронулась до его руки! Считаю, что девчонке повезло».

💭 «Первая девушка была в секунде от обнимашек всей ее жизни».

💭 «Месси буквально самый обожаемый человек на планете».

💭 «Охране нужно успокоиться. Месси был готов обнять их».

Кажется, на грядущем чемпионате мира мы еще не раз увидим такую картину.

Месси нарасхват.