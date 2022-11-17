Неймара попросили дать совет себе в юности. Ответ игрока получился философским
Уже через пару дней начнется чемпионат мира, на который Неймар возлагает много надежд.
Сборную Бразилии, за которую выступает нападающий «ПСЖ», многие эксперты считают одним из главных фаворитов турнира. В преддверии Мундиаля Неймар дал эксклюзивное интервью изданию The Telegraph.
Журналист Джейсон Берт попросил бразильца дать совет Неймару, находящемуся в самом начале своей карьеры.
Ответил игрок как умудренный опытом человек:
«Тяжело сказать, даже не знаю. Я бы сказал ему расслабиться, потому что у него все получится. Будет тяжело, иногда ты будешь страдать, но в конце концов мы сделаем это».
В Катаре у Неймара есть все шансы исполнить свою мечту – одержать победу со сборной Бразилии на чемпионате мира. Тогда точно можно будет расслабиться.
Верите в Нея?
Комментарии