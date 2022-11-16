«Мы возлагаем большие надежды на его талант». Кафу считает, что Неймар сыграет главную в успехе Бразилии в Катаре

Легендарный бразилец Кафу считает, что на Неймаре лежит большая ответственность за успех сборной в Катаре.

Кафу уверен, что Бразилия может выиграть чемпионат мира в этом году, хотя Аргентина составит серьезную конкуренцию.

«Это отличная возможность прервать гегемонию европейцев и побороться за титул. Аргентина и Бразилия – два фаворита», - заявил Кафу в интервью AFP.

«Бразилия не выигрывала чемпионат мира на протяжении 20 лет, это влияет на болельщиков и снижает доверие к национальной команде, но в этот раз Бразилия готова вернуться».

«С Неймаром в атаке у нас отличные шансы на победу в Катаре. Он великолепный футболист, который может сделать разницу на поле. Мы возлагаем большие надежды на талант Неймара, хотя он играет не один, но он будет мотивировать товарищей по команде, с его помощью они почувствуют, что могут победить».

Бразилия последний раз побеждала на чемпионате мира в 2002 году и считается одним из фаворитов турнира.