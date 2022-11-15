Без сюрпризов: Мбаппе сыграет в Катаре под «10» номером
Сборная Франции официально объявила номера своих игроков на чемпионате мира в Катаре.
Суперзвезда «ПСЖ» Килиан Мбаппе будет играть под номером «10». Килиан использует этот номер в парижском клубе, а также играл под ним во время Мундиаля в 2018 году в России.
Между тем, нападающий «Реала» и новоиспеченный обладатель Золотого мяча Карим Бензема получил футболку под номером «19». В клубе Карим использует «9» номер, но в сборной Франции под ним играет Оливье Жиру.
Вот список всех номеров команды Дидье Дешама:
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