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Без сюрпризов: Мбаппе сыграет в Катаре под «10» номером

Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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Сборная Франции официально объявила номера своих игроков на чемпионате мира в Катаре. 

Суперзвезда «ПСЖ» Килиан Мбаппе будет играть под номером «10». Килиан использует этот номер в парижском клубе, а также играл под ним во время Мундиаля в 2018 году в России.

Между тем, нападающий «Реала» и новоиспеченный обладатель Золотого мяча Карим Бензема получил футболку под номером «19». В клубе Карим использует «9» номер, но в сборной Франции под ним играет Оливье Жиру.

Вот список всех номеров команды Дидье Дешама:

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