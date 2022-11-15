Мир тесен: защитник «Арсенала» ходил в начальную школу с Мбаппе, а теперь они вместе едут в Катар

Звезда «Арсенала» Вильям Салиба ходил в начальную школу вместе с Килианом Мбаппе, и его тренировал отец нападающего «Пари Сен-Жермен».

В этом сезоне Салиба привлек всеобщее внимание своей игрой в центре обороны «канониров». Кроме того, Салиба заработал себе место в сборной Франции: хотя он там и новичок, но проблем с адаптацией у него не нет, ведь с главной звездой команды Салиба знаком много лет.

Мбаппе и Салиба выросли в Бонди, северо-восточном пригороде Парижа, и именно там они сделали первые шаги в футболе.

«Я знаю Килиана Мбаппе, мы вместе ходили в начальную школу, а его отец тренировал нас», - рассказывал Салиба.

«Мы с нашими друзьями играли в своем районе на местных полях для мини-футбола. Это было легко, потому что футбол любили все».

Теперь парни отправляется в Катар в надежде помочь Франции выиграть свой второй чемпионат мира подряд и третий в истории страны.