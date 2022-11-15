С третьей попытки: Неймар готов бороться за победу на чемпионате мира

Мало кто сомневается, что Неймар станет одной из главных звезд предстоящего чемпионата мира. Бразилец готовится к своему третьему Мундиалю, после турниров в Бразилии (2014) и России (2018) нападающий «ПСЖ» хочет наконец завоевать желанный титул, который бразильцы последний раз поднимали над головой в 2002 году. Неймар находится в отличной форме, и готов стать лидером своей команды.

Давайте посмотрим на статистику футболиста на двух предыдущих чемпионатах мира:

И в Бразилии, и в России Ней сыграл в пяти матчах: в 2014 году забил 4 гола и сделал 1 ассист, а в 2018 – 2 гола и 2 ассиста. В домашнем чемпионате Бразильцы добрались до полуфинала, где проиграли Германии, а в России – до четвертьфинала, где уступили Бельгии.

Нападающий «ПСЖ» набрал шикарную форму со старта сезона, забив 15 голов за свою команду: в Лиге1 у Неймара 11 голов и 9 ассистов, в Лиге чемпионов 2 гола и 3 ассиста, также есть еще дубль в Суперкубке Франции.

Ждем от Неймара феерии в Катаре!